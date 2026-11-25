В среду, 25 ноября, в Кузнецком районе случилась авария, в которой пострадали люди.

По предварительным данным, в 9:53 на 20-м километре дороги Кузнецк - Тихменево - Явлейка столкнулись 2 автомобиля: Ford Focus и «Лада-Калина».

За рулем первой машины находился 62-летний мужчина, второй управлял 77-летний пенсионер.

Водитель и 70-летняя пассажирка «Калины» получили травмы, им обоим потребовалась госпитализация.

«На месте работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.