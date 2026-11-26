В ночь на четверг, 26 ноября, в Пензенской области в пятый раз за месяц объявили ракетную опасность.

Режим ввели в 2:16. Как всегда, запустили сирены, отправили СМС-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению. Жителям региона порекомендовали спуститься в укрытия.

Отбой ракетной опасности дали в 3:05.

Утром губернатор Олег Мельниченко сообщил, что силы ПВО Минобороны России ликвидировали ракетную угрозу, атаку отбили на территории до границ региона.

Он поблагодарил военнослужащих за профессиональное выполнение поставленных задач.

19 ноября в регионе также объявлялась ракетная опасность. Силы ПВО отразили угрозу также до того, как она достигла границ Сурского края.