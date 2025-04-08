Пензенскую область снова атаковали беспилотники

08.04.2025 | 22:11

Вечером во вторник, 8 апреля, Пензенскую область снова атаковали беспилотные летательные аппараты.

«Около 21:00 силами нашей противовоздушной обороны в Сердобском районе сбиты два БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Также обошлось без разрушений», - сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Он напомнил, что не следует фотографировать и снимать место происшествия на видео, выкладывать кадры в Сеть.

В ночь на 5 апреля в районе Сердобска силами ПВО также был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

13 ноября 2024 года 3 БПЛА атаковали Пензу. Место их падения обнаружили на окраине города, в лесном массиве поселка Монтажного. Жилые дома не задело, пострадавших не было.