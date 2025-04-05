Над Пензенской областью сбили беспилотный аппарат

05.04.2025 | 08:46

В ночь на субботу, 5 апреля, над территорией Пензенской области, в районе Сердобска, силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Он уточнил, что никто не пострадал, разрушений нет.

«Прошу вас доверять только официальной информации, не множить слухи и не сеять панику, а также не выкладывать фото и видео с места происшествия, чтобы не становиться невольным помощником врагам. Берегите себя и близких», - обратился он к населению на своих страницах в соцсетях.

По данным Минобороны РФ, в целом за прошедшую ночь над территорией России средствами ПВО уничтожены и перехвачены 49 украинских БПЛА самолетного типа: 16 - над Воронежской областью, 14 - над Белгородской, по 6 - над Курской и Самарской, 3 - над Мордовией, по 1 - над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.

13 ноября 2024 года Пензу атаковали 3 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Место их падения обнаружили на окраине города, в лесном массиве поселка Монтажного. Никто из людей тогда также не пострадал, жилые дома не задело.