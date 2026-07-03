В поселке Чаадаевка при пожаре пострадал человек

В пятницу, 3 июля, в поселке Чаадаевка Городищенского района произошел пожар в многоквартирном доме на улице Центральной.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 7:25. Загорелась кухня квартиры на первом этаже.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов дома и ликвидировали огонь.

Площадь возгорания составила 12 кв. м. Пламя полностью уничтожило кухню. В ЧП пострадал 1 человек, он отказался от госпитализации, рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Утром 3 июля в Пензе также возник пожар на кухне в квартире многоэтажки. ЧП случилось на улице Касаткина. Погибла 86-летняя пенсионерка.