В Пензе при пожаре на улице Касаткина погибла пенсионерка

В пятницу, 3 июля, в Пензе на улице Касаткина (Пенза-III) случился пожар, который унес жизнь человека.
Спасатели получили сообщение о возгорании в пятиэтажке в 10:02. Огонь бушевал в кухне в квартире на 3-м этаже.
Для ликвидации пламени привлекли 11 человек и 3 единицы техники, рассказали в региональном ГУ МЧС России.
Выгорели кухонный гарнитур, холодильник, а также микроволновка на площади 3 кв. м. При пожаре погибла 86-летняя женщина.
Предварительная причина ЧП - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.