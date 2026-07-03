В Пензе при пожаре на улице Касаткина погибла пенсионерка

Происшествия

В Пензе при пожаре на улице Касаткина погибла пенсионерка
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В пятницу, 3 июля, в Пензе на улице Касаткина (Пенза-III) случился пожар, который унес жизнь человека.

Спасатели получили сообщение о возгорании в пятиэтажке в 10:02. Огонь бушевал в кухне в квартире на 3-м этаже.

Для ликвидации пламени привлекли 11 человек и 3 единицы техники, рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Выгорели кухонный гарнитур, холодильник, а также микроволновка на площади 3 кв. м. При пожаре погибла 86-летняя женщина.

Предварительная причина ЧП - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

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