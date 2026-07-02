В Нижнем Ломове при пожаре на ул. Сергеева эвакуировали 5 человек

Происшествия

В Нижнем Ломове при пожаре на ул. Сергеева эвакуировали 5 человек
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Днем в четверг, 2 июля, в Нижнем Ломове случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 12:24.

На улице Сергеева загорелся балкон, расположенный на 4-м этаже 5-этажного дома. Огнем оказалась пройдена площадь в 5 квадратных метров.

На место ЧП выехали 9 человек личного состава, привлекалось 2 спецмашины.

«Эвакуированы 5 человек», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области. Причина и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

В Пензе, на улице Пилотной, в тот же день загорелся жилой дом. Никто из людей не пострадал.

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