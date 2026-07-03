Стали известны подробности смертельного пожара на Пензе-III

Происшествия

Стали известны подробности смертельного пожара на Пензе-III
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Следователи устанавливают обстоятельства гибели 86-летней женщины при пожаре, который случился в пятницу, 3 июля, на улице Касаткина (Пенза-III).

Спасатели получили сообщение о ЧП в пятиэтажке в 10:02. Огонь бушевал в кухне в квартире на 3-м этаже. Выгорели мебельный гарнитур, холодильник и микроволновка.

Стали известны подробности смертельного пожара на Пензе-III

По имеющейся информации, пенсионерка жила одна.

Стали известны подробности смертельного пожара на Пензе-III

«При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в областном СУ СКР.

По предварительным данным, причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

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