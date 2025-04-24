На Барковке сгорели дачный дом и хозяйственные постройки

24.04.2025 | 18:02

В четверг, 24 апреля, случился пожар на Барковке. Сгорели дачный дом и 2 хозяйственные постройки, сообщили в областном ГУ МЧС России.

По словам садоводов, ЧП случилось в СНТ «Дружба» - в 10-м проезде.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 15:30. На тушение выезжали 11 человек на 4 спецмашинах. Площадь пожара составила 50 кв. м.

В 17:30 в МЧС уточнили, что огонь потушен.

Днем 24 апреля также случился пожар в поселке Мичуринском Пензенского района. На улице Мира, 22, пламя охватило 2-этажный дом площадью 150 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.