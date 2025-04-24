В поселке Мичуринском под Пензой сгорел 2-этажный дом

24.04.2025 | 14:47

Днем в четверг, 24 апреля, в поселке Мичуринском Пензенского района случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 12:58.

На улице Мира, 22, пламя охватило 2-этажный дом площадью 150 квадратных метров.

На тушение огня выехали 20 пожарных, привлекалось 6 спецмашин. По данным на 14:22, работы на месте продолжались, к 14:50 возгорание ликвидировали.

«На момент пожара в доме никого не было. Благодаря оперативным действиям, огнеборцы частично спасли имущество граждан», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Никто из людей не пострадал. Причину возгорания установят в ходе проверки.