В лесу на Западной Поляне случился пожар

22.04.2025 | 18:24

Во вторник, 22 апреля, в лесу на Западной Поляне в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в региональное ГУ МЧС России в 16:02.

В районе Ласточкиных гор вспыхнула трава. Площадь, пройденная огнем, составила 200 квадратных метров.

«Пожар ликвидирован силами 1 единицы техники и 4 человек личного состава», - уточнили в пресс-службе ведомства. Пострадавших нет.

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что в период с 22 по 25 апреля в Пензенской области ожидается высокая пожарная опасность лесов - IV класс.

Только в Бессоновском районе за предыдущие сутки произошло 8 возгораний сухой травы. В поселке Десятая Артель огонь прошел площадь в 15 гектаров.