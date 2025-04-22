Появилось видео с места серьезного пожара в Бессоновском районе

22.04.2025 | 09:40

ГУ МЧС России по Пензенской области обнародовало видео с места пожара у поселка 10-я Артель Бессоновского района. ЧП случилось днем в понедельник, 21 апреля.

Загорелась сухая трава, огонь прошел площадь 15 га. К тушению пламени привлекли 46 человек и 8 единиц техники.

С возгоранием боролись подразделения МЧС, сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра, а также муниципальные и добровольные пожарные.

Полностью пламя ликвидировали в 21:20.

В Бессоновском районе за прошедшие сутки произошло 8 возгораний сухой травы, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС 22 апреля.

Синоптики Приволжского УГМС предупредили: с 22 по 25 апреля в Пензенской области ожидается высокая пожарная опасность леса (4-й класс).