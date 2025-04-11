В Никольске пожилая женщина погибла под колесами ВАЗа

11.04.2025 | 10:47

Вечером в четверг, 10 апреля, в Никольске случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительным данным, в 19:20 напротив дома № 13 на улице Лермонтова 58-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 сбил 73-летнюю женщину.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

«Водитель после осмотра бригадой скорой помощи был отпущен», - уточнили в областной Госавтоинспекции.

По факту аварии сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.