Появилось видео с моментом смертельного ДТП в Никольске

11.04.2025 | 15:00

В Сети появилось видео с моментом ДТП, в котором погибла 73-летняя жительница Никольска. Авария случилась вечером в четверг, 10 апреля.

По предварительным данным, в 19:20 напротив дома № 13 на улице Лермонтова 58-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 сбил пенсионерку.

На кадрах видно, что женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Столкновение произошло, когда до конца проезжей части ей оставалось совсем немного.

От полученных травм никольчанка скончалась на месте.

По факту аварии сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в областной Госавтоинспекции.