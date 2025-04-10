На окраине Пензы загорелся торговый центр «Тепличный»

10.04.2025 | 12:24

В четверг, 10 апреля, в Пензе случился пожар в торговом центре «Тепличный», расположенном на улице Тепличной, 11а.

«Произошло загорание утеплителя в вентиляции», - сообщили в областном ГУ МЧС России.

ЧП было ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Возгорания в торговых центрах Пензы случаются нередко. Так, в мае прошлого года пламя вспыхнуло в ТЦ «Зима» на улице Ульяновской. Очаг находился в подсобке кондитерского цеха, площадь, пройденная огнем, составила 20 кв. м.

В ноябре 2022-го ЧП произошло в ТЯК «Красные холмы». Пламя охватило площадь в 200 кв. м, несколько отделов выгорело. Причиной пожара стало короткое замыкание в электросети.

В июне 2021 года на улице Суворова загорелся ТЦ «Триумф». Огонь бушевал на площади 2 000 кв. м. Предварительной причиной ЧП назвали неисправность электропроводки.