Происшествия

Продавцы из «Красных холмов» готовятся подсчитывать убытки

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Кадры горящего отдела обуви, эвакуации работников и посетителей быстро заполонили социальные сети. Открытым огнем заполыхал один из павильонов в «Красных холмах».

В момент ЧП, утром, в торговом центре было не так многолюдно, как обычно по выходным. Продавцы и посетители по сигналу пожарной тревоги устремились к выходам. Уже на улице, на безопасном расстоянии они обсудили произошедшее.

«Два хлопка - и все. Закричали: пожар, пожар! Пламя быстро стало разгораться. Все с огнетушителями побежали. Страшно, конечно, похватали кто что и побежали. Быстро-быстро задымление пошло», - рассказали очевидцы.

Участок улицы Суворова от улицы Кулакова до улицы Плеханова перекрыли посты ДПС. Общественный транспорт пустили по измененным маршрутам, разрешив проезд только для спецтехники.

«Объект с массовым пребыванием людей (торговый центр), ранг пожара № 2. По прибытии к месту вызова наблюдалось сильное задымление в помещениях торгового центра, звенья ПГДЗС со стволами провели разведку пожара», - сообщил заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Пензенской области Роман Зосимов.

Большинство посетителей торгового комплекса покинули его самостоятельно. Спасатели вывели около 10 человек, которые находились в непосредственной близости от очага возгорания. Пострадавших и погибших нет.

«Пожар на 200 квадратных метров распространился буквально за несколько минут», - отметил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

Вот так после пожара выглядят павильоны.

В 6 торговых точках товар сгорел, в других пострадал от дыма и копоти. После того как предприниматели и продавцы придут в себя после случившегося, будут подсчитывать суммы причиненного ущерба.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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