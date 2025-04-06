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Происшествия

В Пензе пожар на Бугровке тушили 30 спасателей

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В воскресенье, 6 апреля, на улице Маресьева на Бугровке в Пензе загорелся нежилой деревянный дом. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 3:37.

Охваченное огнем строение сняли на видео. Кадры появились в соцсети «ВКонтакте». Пламя бушевало на 70 кв. м. К тушению привлекли 30 человек и 6 единиц техники.

В Пензе пожар на Бугровке тушили 30 спасателей

Часть дома полностью сгорела. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

Вечером 5 апреля загорелся расселенный дом в 5-м проезде Аренского в микрорайоне Арбеково. Пожар тушили 35 спасателей, они использовали 7 спецмашин.

Предварительно установлено, что причиной ЧП стал поджог. Местные жители сообщили в Сети, что видели, как из дома выбежали дети, после чего он загорелся.

Фото 2 - ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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