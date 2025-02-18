На ровном месте: в Пензе девушка устроила нетипичное ДТП

18.02.2025 | 10:13

В понедельник, 17 февраля, в Пензе случилось нетипичное ДТП. Запись с места событий, сделанная регистратором пострадавшей машины, выложена в Сеть.

На кадрах видно, что автомобиль стоит на улице Чаадаева на перекрестке с Долгорукова. Регистратор показывает 11:21. На светофоре загорается зеленый сигнал, поток машин начинает двигаться.

Toyota делает разворот в противоположную сторону, затем неожиданно пересекает разделительный газон, задевает автомобиль с регистратором и вновь останавливается на том же перекрестке.

Владелец машины, пострадавшей от удара, выходит и направляется к кроссоверу. Оттуда с пассажирского места выходит молодой человек, с водительского - девушка.

«На ровном месте такое устроить», - написал автор поста. По его словам, парень посадил подругу за руль, чтобы научить ее вождению. Итог оказался печальным.

Видеозапись собрала множество откликов. Большинство из них выдержано в шутливом тоне: «Необъезженный рысак», «Вот это дрифт!», «Разговаривая с другом, ездит девушка по кругу. Потому что круглая земля», - пишут комментаторы.

Также они отмечают, что если бы автор тронулся с места чуть раньше, то последствия аварии могли бы быть намного серьезнее.