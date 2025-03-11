В Кузнецке молодой водитель пострадал после съезда в кювет

11.03.2025 | 10:49

Ночью в понедельник, 10 марта, в Кузнецке после съезда в кювет пострадал человек.

Авария случилась в 2:20 напротив дома № 2 на улице 60-летия ВЛКСМ. 21-летний мужчина на «Ладе-Приоре» слетел с дороги и врезался в бетонные лотки.

Водителя госпитализировали с травмами.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ областного УМВД России.

Вечером того же числа под Кузнецком лоб в лоб столкнулись КамАЗ и фура. Авария унесла жизнь одного из водителей.