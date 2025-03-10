В ДТП на трассе М-5 погиб настоятель спасского храма

10.03.2025 | 15:18

Утром в понедельник, 10 марта, в ДТП в Нижнеломовском районе погиб 53-летний настоятель собора Вознесения Господня в Спасске протоиерей Андрей Федин.

Авария случилась в 7:10 на 535-м километре трассы М-5. Священнослужитель управлял Renault Sandero. Его автомобиль столкнулся с автобусом Higer и грузовиком Sitrak с полуприцепом Krone.

От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой. В ДТП пострадал пассажир автобуса, его госпитализировали.

В Пензенской епархии рассказали, что Андрей Федин родился в поселке Земетчино. Он получил высшее образование и работал на Земетчинском механическом заводе в должности инженера-конструктора.

В сан диакона мужчину рукоположили в июне 1999 года в Покровской церкви Пензы. В 1999-2012 годах он являлся клириком Пензенской епархии. Настоятелем собора в Спасске он стал в 2015 году.