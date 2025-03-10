Появились кадры с места трагедии на трассе около Нижнего Ломова

10.03.2025 | 11:01

Областная Госавтоинспекция обнародовала кадры с места смертельного ДТП на трассе М-5, которое случилось в 7:10 в Нижнеломовском районе.

На 535-м километре столкнулись Renault Sandero (с пензенскими номерами), автобус Higer (тоже с пензенскими) и Sitrak с полуприцепом Krone.

Водитель Renault - мужчина 1971 года рождения - скончался до приезда скорой, пассажира автобуса - мужчину 1982 года рождения - госпитализировали с травмами.

На кадрах запечатлен автобус с поврежденной передней частью (слева) и то, что осталось от легкового автомобиля.

Обстоятельства ДТП изучаются.