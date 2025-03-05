На дороге в Золотаревку произошло трагическое ДТП

05.03.2025 | 10:15

Во вторник, 4 марта, под Пензой произошло ДТП с летальным исходом. Об этом сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 17:20 на 9-м километре дороги, связывающей Пензу и Золотаревку, автомобиль Lifan съехал в кювет, опрокинулся и налетел на дерево.

41-летний водитель машины получил травмы. Его доставили в больницу, однако усилия медиков были безуспешны - мужчина скончался.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

27 февраля в Нижнеломовском районе столкнулись Renault Duster и КамАЗ. 40-летний водитель легкового автомобиля и его пассажиры, мужчины 36 и 42 лет, погибли.