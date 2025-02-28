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Происшествия

В Нижнеломовском районе в ДТП погибли 3 человека

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Вечером в четверг, 27 февраля, в Нижнеломовском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни сразу 3 человек.

По предварительным данным, в 19:15 на 506-м километре трассы М-5 столкнулись Renault Duster, которым управлял 40-летний мужчина, и КамАЗ с 54-летним шофером.

После удара легковой автомобиль превратился в груду металла.

Водитель Renault и 2 его пассажира, мужчины 1982 года рождения и 1988-го, скончались на месте. Шофер, находившийся за рулем КамАЗа, получил травмы, медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

«Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

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Источник — фото областной Госавтоинспекции
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