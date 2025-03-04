Зареченка, бросившая в детей бутылку, целилась в мужа

04.03.2025 | 12:12

В Заречном полиция установила личность женщины, по вине которой пострадали двое детей на Масленице в центральном парке. Выяснилось, что она жительница закрытого города.

Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД РФ по области, 2 марта зареченка пришла на праздник нетрезвой. Ее сопровождал супруг. Во время гуляний она поссорилась с ним и, разозлившись, бросила в мужчину бутылку пива, но промахнулась.

Бутылка попала в голову одной девочки, осколки стекла задели и другую, стоявшую рядом. Детей забрала скорая.

«В отношении гражданки составлено два административных протокола. Первый - за появление в общественном месте в нетрезвом виде, второй - за мелкое хулиганство», - рассказали в полиции.

По факту случившегося проводят проверку. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.