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Происшествия

Соцсети: в Заречном на Масленице пострадали две девочки

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В Заречном разыскивают свидетелей происшествия в центральном парке на Масленицу. Во время празднования женщина бросила в собравшихся людей бутылку.

Информация о случившемся появилась вечером в понедельник, 3 марта, в телеграм-канале закрытого города.

«На праздновании Масленицы примерно в 15:00 пьяная женщина бросила бутылку пива в толпу и попала в голову девочке. Бутылка разбилась и осколками ранила голову рядом стоящей девочки», - рассказал мужчина.

В комментариях зареченцы отметили, что видели, как двух детей забирала скорая.

«Мы рядом с девочками были, муж первый оказался рядом с девочками, и скорую мы вызывали», - написала горожанка.

Пока официальной информации о случившемся нет.

Ранее сообщалось, что в Засечном во время сожжения чучела Масленицы пострадал 16-летний подросток. На него упал кусок горящей ткани.

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