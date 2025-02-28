Появились новые кадры с места автокатастрофы на трассе М-5

28.02.2025 | 11:27

Госавтоинспекция обнародовала кадры с места автокатастрофы, случившейся вечером в четверг, 27 февраля, в Нижнеломовском районе.

Предварительно установлено, что в 19:15 на 506-м километре трассы М-5 столкнулись Renault Duster, которым управлял 40-летний мужчина, и КамАЗ с 54-летним шофером.

После удара легковой автомобиль превратился в груду металла, кабина большегруза оказалась разбита, запчасти и вещи разнесло по проезжей части и обочинам.

Как уже сообщалось, водитель Renault и 2 его пассажира, мужчины 1982 года рождения и 1988-го, скончались на месте. Шофер, находившийся за рулем КамАЗа, получил травмы, но госпитализация не потребовалась.

Сотрудники полиции сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.