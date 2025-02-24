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Происшествия

В Бессоновском районе подожгли автомобиль

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В селе Грабово Бессоновского района загорелся автомобиль ВАЗ-2114. ЧП случилось на улице Строителей.

Фото машины, капот которой охватывает пламя, появилось в соцсети «ВКонтакте». Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России, сообщение о возгорании поступило в 23:27 22 февраля.

Огонь полностью уничтожил автомобиль. Тушением пламени занимались 4 пожарных, прибывших на спецмашине.

Предварительно установлено, что причина возгорания - поджог. В ЧП никто не погиб и не пострадал.

17 января в Мокшане случился пожар в пристрое к дому на улице 1-я Разведка. Сгорел диван, огонь повредил стену. По предварительным данным, причиной ЧП также стал поджог.

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Источник — фото группы «Сова Пенза авто»
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