В Нижнем Ломове погиб мужчина, забравшийся в ковш трактора

В субботу, 10 января, в Нижнем Ломове случилось ЧП: 35-летний мужчина погиб во время разгрузки вагона на железной дороге.

По данным следствия, рабочий находился в ковше трактора, который стоял около грузового вагона. В какой-то момент его зажало между ковшом и вагоном.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту нарушения правил безопасности, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областном управлении СКР.

