В Городищенском районе сгорел жилой дом

В селе Павло-Куракино Городищенского района произошел пожар. Загорелся жилой дом на улице Ленина.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 10:55 понедельника, 12 декабря. Для ликвидации пламени привлекли 7 человек и 2 единицы техники.

«К сожалению, последствия оказались серьезными: огонь охватил весь внутренний объем жилого дома», - рассказали спасатели.

Благодаря слаженной работе пожарных пламя оперативно локализовали и потушили.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического отопительного оборудования, сообщили в региональном ГУ МЧС России.