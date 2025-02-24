На Зеленодольской огонь охватил трансформаторную будку

24.02.2025 | 18:08

В Пензе в понедельник, 24 февраля, произошел пожар на улице Зеленодольской. Загорелась трансформаторная будка.

Кадры с ЧП распространились в соцсети. Как пояснила очевидица, эта будка уже горела 12 февраля. 24-го числа огонь окончательно уничтожил ее.

Пожар прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по области. Сообщение о возгорании получили в 15:04. На место выехали 4 спасателя на спецмашине.

Огонь охватил 3 кв. м. На данный момент пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось о смертельном пожаре в 2-м Объединенном проезде в Пензе. Трагедия случилась в ночь на 24 февраля. Погибла 84-летняя пенсионерка, пострадал 62-летний мужчина.