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Происшествия

На Зеленодольской огонь охватил трансформаторную будку

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В Пензе в понедельник, 24 февраля, произошел пожар на улице Зеленодольской. Загорелась трансформаторная будка.

Кадры с ЧП распространились в соцсети. Как пояснила очевидица, эта будка уже горела 12 февраля. 24-го числа огонь окончательно уничтожил ее.

Пожар прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по области. Сообщение о возгорании получили в 15:04. На место выехали 4 спасателя на спецмашине.

Огонь охватил 3 кв. м. На данный момент пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось о смертельном пожаре в 2-м Объединенном проезде в Пензе. Трагедия случилась в ночь на 24 февраля. Погибла 84-летняя пенсионерка, пострадал 62-летний мужчина.

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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