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Происшествия

В Пензе на улице Бекешской сгорел ВАЗ-2107

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В субботу, 22 февраля, в Пензе воспламенился автомобиль ВАЗ-2107, припаркованный у дома № 39 на улице Бекешской.

По свидетельству очевидца, сделавшего кадры с пылающей машиной, пожар случился в 10:07.

В Пензе на улице Бекешской сгорел ВАЗ-2107

Подробности рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области. Сигнал тревоги поступил дежурному в 10:07. На борьбу с пламенем прибыли 5 человек личного состава на спецавтомобиле. ВАЗ-2107 полностью выгорел на площади 5 кв. м.

«Пострадавших нет», - добавили в пресс-службе ведомства.

27 декабря в центре Пензы во время движения загорелся легковой автомобиль. ЧП случилось на улице Кирова, рядом с Домом молодежи. У машины выгорели подкапотное пространство и салон на общей площади 3,5 кв. м.

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Источник — фото «ЧП Пенза»
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