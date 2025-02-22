В Пензе на улице Бекешской сгорел ВАЗ-2107

22.02.2025 | 14:40

В субботу, 22 февраля, в Пензе воспламенился автомобиль ВАЗ-2107, припаркованный у дома № 39 на улице Бекешской.

По свидетельству очевидца, сделавшего кадры с пылающей машиной, пожар случился в 10:07.

Подробности рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области. Сигнал тревоги поступил дежурному в 10:07. На борьбу с пламенем прибыли 5 человек личного состава на спецавтомобиле. ВАЗ-2107 полностью выгорел на площади 5 кв. м.

«Пострадавших нет», - добавили в пресс-службе ведомства.

27 декабря в центре Пензы во время движения загорелся легковой автомобиль. ЧП случилось на улице Кирова, рядом с Домом молодежи. У машины выгорели подкапотное пространство и салон на общей площади 3,5 кв. м.