В центре Пензы пламя охватило «Ладу-Приору»

28.12.2024 | 08:28

Вечером в пятницу, 27 декабря, в центре Пензы загорелся легковой автомобиль. ЧП случилось на улице Кирова, рядом с Домом молодежи.

На кадрах, выложенных в Сеть, видно, что пламя целиком охватило машину. С огнем борются пожарные.

«Пытались потушить водой, огнетушителями, но безуспешно», - написал очевидец.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что в 22:06 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля во время движения. С огнем боролись 7 человек личного состава, привлекалась 1 единица техники.

«Выгорели подкапотное пространство и салон на общей площади 3,5 кв. м. Пострадавших нет», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

18 декабря в Кузнецком районе на трассе М-5 во время движения загорелся КамАЗ. Водитель успел съехать на обочину и остановиться.

26 декабря в Городищенском районе на трассе М-5 у большегрузного автомобиля вспыхнула кабина. Люди не пострадали.