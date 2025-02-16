В Белинском районе пожар унес жизнь пенсионерки

16.02.2025 | 17:10

В селе Тархово Белинского района при пожаре погибла пенсионерка. ЧП случилось в ночь на воскресенье, 16 февраля.

Загорелся частный дом на улице Зеленой площадью 60 кв. метров. Пламя ликвидировали 6 спасателей, прибывшие на двух спецмашинах.

После тушения огня пожарные обнаружили погибшую 73-летнюю женщину.

«Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Днем 15 февраля смертельный пожар произошел в селе Лесной Вьяс Лунинского района. Загорелась баня. После ликвидации пламени спасатели нашли тело 77-летнего мужчины. По предварительным данным, возгорание так же случилось из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования.