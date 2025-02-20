На место масштабного пожара в Терновке вновь прибыли спасатели

20.02.2025 | 14:38

В четверг, 20 февраля, спасатели вновь приехали на место масштабного пожара на Рябова, 31г, что вызвало беспокойство у жителей Терновки.

В ГУ МЧС России по Пензенской области пояснили: на этот раз там горит мусор на площади 200 квадратных метров.

«Подразделения работают на месте», - уточнили в ведомстве.

Производственное здание загорелось вечером 18 февраля (сигнал поступил в 17:42). Пламя постепенно охватило площадь в 800 квадратных метров, угрожая перекинуться на другие объекты, но этого не допустили.

К 20:30 возгорание удалось локализовать, к 21:30 ликвидировали открытое горение, к 10:50 следующего дня работы были окончены полностью. Тушением занимались 53 пожарных, задействовалось 18 единиц техники.

Никто из людей не пострадал. Очевидцы уточнили, что горели цеха мебельной компании.