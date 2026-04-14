В Нижнем Ломове при пожаре в общежитии спасли мужчину

В Нижнем Ломове загоревшийся обогреватель едва не унес жизнь человека.

ЧП случилось вечером в воскресенье, 12 апреля. В 22:01 спасатели получили сообщение о пожаре на втором этаже общежития на улице Свердлова.

Для тушения привлекли 7 человек и 2 единицы техники.

Огонь от вспыхнувшего обогревателя повредил 2 квадратных метра комнаты. Пожарным удалось спасти мужчину.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

