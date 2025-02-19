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Происшествия

Масштабный пожар на улице Рябова в Пензе ликвидирован

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Масштабный пожар на улице Рябова, 31г, в Пензе, полностью потушен. Об этом стало известно в 10:53 среды, 19 февраля.

Масштабный пожар на улице Рябова в Пензе ликвидирован

Производственное здание загорелось накануне вечером (сигнал поступил в МЧС в 17:42). Пламя постепенно охватило площадь в 800 квадратных метров, угрожая перекинуться на другие объекты, но этого не допустили.

К 20:30 возгорание удалось локализовать, к 21:30 ликвидировали открытое горение.

Масштабный пожар на улице Рябова в Пензе ликвидирован

На месте работали 53 пожарных, задействовалось 18 единиц техники.

«Пожарные-спасатели ПСЧ № 50 и спасатели поисково-спасательной службы приняли участие в ликвидации возгорания: осуществлялась подача огнетушащих средств на кровлю здания, подвоз воды, разбор завалов, освещение места происшествия», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Очевидцы уточнили, что горели цеха мебельной компании.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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