На улице Московской молодые люди подрались из-за фотосессии

Утром в воскресенье, 12 апреля, на улице Московской в Пензе подрались парни 2005 года рождения.

Видео с места происшествия появилось в Сети. Работники полиции отреагировали на публикацию и незамедлительно выехали по адресу. Опросив молодежь, они выяснили, что конфликт случился из-за фотосессии.

21-летний молодой человек фотографировался на улице Московской. Через некоторое время к нему подошел ровесник (предположительно, в состоянии алкогольного опьянения), который попросил сделать совместный снимок, но получил отказ.

Из-за этого парни сначала стали ругаться, а затем драться. В результате они нанесли друг другу множественные травмы.

«По данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято законное решение», - сообщили в региональном УМВД России.