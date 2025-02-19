Пассажирский поезд сбил 40-летнюю зареченку

19.02.2025 | 09:26

В Пензенской области случилась очередная трагедия на железнодорожных путях. Она произошла вечером в пятницу, 14 февраля, на 718-м километре перегона Пенза-II - Селикса.

Пассажирский поезд сообщением Москва - Караганда сбил 40-летнюю жительницу Заречного.

«Машинист, увидев рядом с железнодорожным полотном человека, подал звуковые сигналы, однако столкновения предотвратить не удалось», - пояснили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

19 января в р. п. Чаадаевка Городищенского района, в районе 2-й Луговой улицы, под колесами поезда погиб 33-летний мужчина. 30 декабря в р. п. Земетчино 32-летний местный житель попал под пригородный поезд Морсово - Вернадовка. Сельчанин остался жив, но попал в больницу.