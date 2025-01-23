На станции Чаадаевка молодой мужчина погиб под колесами поезда

23.01.2025 | 09:54

В Пензенской области случилась трагедия на железной дороге. Об этом в одном из телеграм-каналов сообщил очевидец.

По его словам, 19 января в рабочем поселке Чаадаевка Городищенского района, в районе 2-й Луговой улицы, под колесами поезда погиб 33-летний мужчина.

В Пензенском линейном отделе МВД на транспорте подтвердили информацию.

«Вечером 19 января было зарегистрировано обнаружение тела мужчины на железнодорожных путях станции Чаадаевка. Погибший оказался местным жителем 1991 года рождения. Обстоятельства его смерти устанавливаются», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» представитель пресс-службы ведомства Нина Агарева.

30 декабря около 20:00 в рабочем поселке Земетчино 32-летний местный житель попал под пригородный поезд Морсово - Вернадовка. Локомотивная бригада и проводники по номеру 112 вызвали скорую помощь. Мужчина получил травмы, но остался жив. Его госпитализировали в одну из больниц Пензы.