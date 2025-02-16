В Лунинском районе при пожаре в бане погиб мужчина

16.02.2025 | 09:52

В селе Лесной Вьяс Лунинского района пожар унес жизнь человека. Трагедия случилась днем в субботу, 15 февраля.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 12:23. На улице Большая Дорога вспыхнула срубовая баня. На место выехали 8 пожарных на 3 спецмашинах.

Огонь бушевал на площади в 32 кв. м. Сгорела кровля деревянной надворной постройки на площади 5 кв. м. После ликвидации пламени пожарные обнаружили тело 77-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, предварительная причина возгорания - нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

По факту смерти пенсионера следователи начали проверку.

«При осмотре на теле погибшего зафиксированы следы термического воздействия. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

Ранее смертельный пожар произошел в селе Мордовский Ишим Городищенского района. В ночь на 11 февраля загорелся частный дом на улице Сараева. Погибла 86-летняя женщина.