Появились подробности смертельного пожара в Мордовском Ишиме

11.02.2025 | 18:52

В Городищенском районе устанавливают все обстоятельства смерти 86-летней женщины при пожаре. Трагедия произошла в ночь на вторник, 11 февраля, на улице Сараева в селе Мордовский Ишим.

Там сгорел частный дом, огнем оказалась пройдена площадь в 40 кв. м. После тушения хозяйку нашли мертвой.

«По имеющейся информации, она проживала одна. При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Для уточнения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Организована проверка.

По предварительным данным, пожар случился из-за нарушения правил эксплуатации печи.