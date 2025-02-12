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Происшествия

В центре Пензы прорвало трубу с горячей водой

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В среду, 12 февраля, в центре Пензы произошла очередная коммунальная авария. На перекрестке улиц Московской и Кураева, напротив ТРЦ «Высшая лига», прорвало трубу с горячей водой.

Некоторое время пензенцы наблюдали, как из-под земли вырывались клубы густого пара, застилавшего мостовую. Вскоре они исчезли.

В ресурсоснабжающей организации сообщили, что знают о повреждении трубопровода. Энергетики приступили к устранению дефекта.

«Информация по срокам завершения ремонтных работ и количеству отключенных жилых домов будет сообщена дополнительно», - предупредили пензенцев.

9 февраля из-за прорыва сети на улице Октябрьской в Пензе кипяток подмыл грунт. В тротуаре образовался провал, заполненный горячей водой.

После того как на яму обратили внимание горожане, ее оградили и приступили к ремонту.

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