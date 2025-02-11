В Городищенском районе пожар унес жизнь пенсионерки

11.02.2025 | 11:00

В Городищенском районе при пожаре погибла 86-летняя женщина. Трагедия случилась в ночь на вторник, 11 февраля.

В селе Мордовский Ишим загорелся дом. Сообщение о пожаре спасатели получили в 0:25.

Огонь охватил площадь в 40 кв. метров. Ликвидацией пламени занимались 7 человек, прибывших на 3 спецмашинах.

Пожар уничтожил кровлю дома. Помещения внутри выгорели. Спасатели обнаружили тело пожилой женщины.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.