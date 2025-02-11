В Городищенском районе пожар унес жизнь пенсионерки

В Городищенском районе при пожаре погибла 86-летняя женщина. Трагедия случилась в ночь на вторник, 11 февраля.
В селе Мордовский Ишим загорелся дом. Сообщение о пожаре спасатели получили в 0:25.
Огонь охватил площадь в 40 кв. метров. Ликвидацией пламени занимались 7 человек, прибывших на 3 спецмашинах.
Пожар уничтожил кровлю дома. Помещения внутри выгорели. Спасатели обнаружили тело пожилой женщины.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.
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