В Городищенском районе насмерть сбили 40-летнего мужчину

03.02.2025 | 12:03

В Городищенском районе в ДТП погиб пешеход. Личность наехавшего на него водителя сейчас устанавливается.

ДТП случилось около 18:00 субботы, 1 февраля, на 29-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань. Неизвестный автомобилист сбил 40-летнего мужчину.

«Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте», - рассказали в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

По факту случившегося проводят проверку.

Утром 30 января на трассе в Нижнеломовском районе, рядом с селом Овчарным, под колесами фургона погибла 63-летняя пенсионерка. Ее сбил 26-летний водитель Peugeot Boxer.