В Засечном мужчина устроил стрельбу на парковке у дома

Происшествия

В Засечном мужчина устроил стрельбу на парковке у дома
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В Засечном на парковке у многоэтажки на улице Натальи Лавровой мужчина устроил стрельбу. Этот момент запечатлела камера домофона. Видео опубликовали в Сети.

Инцидент произошел в 20:53 понедельника, 5 октября, у дома № 11.

Мужчина стоял возле автомобиля с открытой задней дверью. Кто-то кричал ему: «Хорош! Не надо, говорю», но выстрел в воздух все равно раздался. После этого хулиган сел в салон машины, и она уехала.

Ранее 33-летнего жителя Никольска осудили за стрельбу из пневматической винтовки.

Мужчина, находясь на балконе своей квартиры на 5-м этаже, стрелял в сторону улицы. На замечания горожан он не реагировал. Никольчанина отправили под арест на 14 суток.

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