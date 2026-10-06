В Пензе разыскивают дезориентированного пенсионера

Родственники и волонтеры разыскивают 73-летнего жителя Пензы Виктора Николаевича Дементьева. О местонахождении мужчины нет информации с 5 октября.

Ориентировку на пропавшего опубликовало региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» во вторник, 6 октября.

Рост пензенца 167 сантиметров, телосложение худощавое. У мужчины темно-русые с сединой волосы и голубые глаза.

В день исчезновения на пенсионере были жилет цвета хаки, серая толстовка, темно-синие джинсы, синие кроссовки, серая фуражка.

Как отметили волонтеры, Виктор Дементьев дезориентирован.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.