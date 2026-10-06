В Пензе ищут свидетелей ДТП с пешеходом на улице Новоселов

В Пензе ищут свидетелей ДТП с участием пешехода, случившегося на улице Новоселов (Заря) 8 августа.

По предварительным данным, в 21:00 напротив дома № 108а водитель неустановленного транспортного средства сбил 23-летнего юношу.

Молодой человек получил травмы.

Очевидцев убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Ранее сообщалось, что в областном центре также ищут свидетелей ДТП с подростком на улице Лазо. Там 26 августа сбили 16-летнюю девушку.