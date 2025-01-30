В Нижнеломовском районе фургон насмерть сбил женщину

30.01.2025 | 13:11

В четверг, 30 января, на трассе в Нижнеломовском районе, рядом с селом Овчарным, под колесами фургона погибла пенсионерка.

Авария случилась в 7:25 на 533-м километре М-5. 26-летний водитель Peugeot Boxer сбил 63-летнюю женщину. От травм она скончалась.

По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

«Уважаемые участники дорожного движения, во избежание трагических последствий Госавтоинспекция в очередной раз призывает вас к неукоснительному соблюдению ПДД и уважительному отношению друг к другу на дороге», - отметила начальник отделения по пропаганде БДД управления Госавтоинспекции УМВД по Пензенской области Юлия Кулигина.

Водителям нужно следить за скоростью, а пешеходам - использовать световозвращающие элементы и быть крайне внимательными на проезжей части.