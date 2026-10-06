В Сердобске машина скорой помощи попала в ДТП, есть пострадавшие

Происшествия

В Сердобске машина скорой помощи попала в ДТП, есть пострадавшие
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Днем во вторник, 6 октября, в Сердобске случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи.

По предварительным данным, в 12:14 на улице Пушкина медицинский УАЗ, за рулем которого находился 54-летний шофер, столкнулся с грузовиком Isuzu под управлением 52-летнего мужчины.

Водитель скорой и 2 его пассажира (55-летний мужчина и 48-летняя женщина) получили травмы и были госпитализированы.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

6 августа на пересечении улиц Окружной и Мира в Пензе в ДТП с участием скорой помощи погибла 25-летняя женщина, несколько человек получили серьезные травмы.

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