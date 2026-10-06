В Башмаковском районе в ДТП погиб водитель КамАЗа

Утром во вторник, 6 октября, на трассе в Башмаковском районе случилось ДТП, которое унесло жизнь человека.

По предварительным данным, в 4:40 на 41-м километре дороги Поим - Башмаково - Земетчино 60-летний водитель КамАЗа не справился с управлением. Грузовик вылетел с дороги и опрокинулся.

Шофер скончался на месте аварии от полученных травм.

«На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

4 октября в Сердобском районе в ДТП погиб водитель автомобиля Chevrolet Lanos. Он потерял управление, машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево.